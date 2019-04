Der Putschversuch gegen Donald Trump

Trump mag kaum beschlagen sein in der Geschichte amerikanischer Interventionen und Verwicklungen in zwielichtige Staatsstreiche. Aber fast hätte es auch ihn erwischt. «Sie haben einen Coup versucht, es hat jedoch nicht funktioniert», beschrieb er am Freitag bei der Jahresversammlung der ihm treu ergebenen Schusswaffenlobby NRA die Russland-Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller. Zur Abwehr des Umsturzversuchs habe er «nicht einmal ein Gewehr gebraucht», brüstete sich Trump.

Salvador Allende hatte im Präsidentenpalast in Santiago de Chile 1973 ein Gewehr in der Hand. Es half ihm nichts. Der «Deep State» in Washington unter Führung der CIA erledigte ihn und seine Präsidentschaft.

«Auf den allerhöchsten Ebenen» ausgeheckt

Wie Trump bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 hatte auch Allende bei seiner Wahl zum chilenischen Präsidenten 1970 keine Stimmenmehrheit erhalten. Und wie der erfolgreiche Putsch gegen Allende war der gescheiterte Staatsstreich gegen Donald Trump «auf den allerhöchsten Ebenen in Washington DC» ausgeheckt worden. So beschrieb Trump am Freitag die Ursprünge des versuchten Staatsstreichs gegen ihn.

Damit aber endet der Vergleich. Denn Trump trotzte dem Coup und überlebte, im Gegensatz zu Allende oder dem Kongolesen Lumumba oder Ngo Dinh Diem, den die CIA 1963 in Saigon abräumen liess.

«Spionage, Überwachung, der Versuch, die Regierung zu stürzen – und wir haben sie dabei erwischt, wir haben sie erwischt!», triumphierte Trump am Freitag. «Wer hätte so etwas gedacht in unserem Land», wunderte er sich. Normalerweise geschähen derartige Eingriffe nämlich anderswo, in Bananenrepubliken wie Nicaragua oder Guatemala.

Aber laut Trump putschten gewissenlose Figuren wie der frühere FBI-Direktor James Comey und Robert Mueller gegen ihn. Damit befindet sich der Präsident in einer vergleichbaren Position wie Nicolas Maduro in Caracas. Gegen den wird ebenfalls geputscht und gewühlt, und gewiss gibt es schon einen Codenamen für eine CIA-Operation in Venezuela.

1953 im Iran gab es ebenfalls einen Codenamen. 1964 in Brasilien wahrscheinlich auch. 1967 in Griechenland gab es keinen, als Obristen eine demokratisch gewählte Regierung stürzten. Doch es gab klammheimlichen Beifall bei der CIA. Als «Vergewaltigung der Demokratie» verurteilte US-Botschafter Phillip Talbot den Coup. «Wie kann man eine Hure vergewaltigen?», antwortete ihm John Maury, der CIA-Repräsentant in Athen.