Im erbitterten Streit um seine Grenzmauer greift Donald Trump zu einer drakonischen Massnahme: der Ausrufung des nationalen Notstands. Das Weisse Haus kündigte am Donnerstag an, dass Trump dieses von ihm schon seit längerem angedrohte Instrument nun tatsächlich einsetzen will. Per Notstandsmassnahmen will sich der US-Präsident unter Umgehung des Kongresses die Milliardensummen beschaffen, die ihm das Parlament für sein Mammutprojekt verwehrt.