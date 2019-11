Der Milliardär empfiehlt sich für den Kampf gegen Trump und die Linken

Seit langem schon gelüstet es den Ex-Bürgermeister nach der Präsidentschaft. Wahrscheinlich wuchs Bloombergs Begierde, nachdem Donald Trump, auch er ein eher betagter New Yorker, 2016 unerwartet zum Präsidenten gewählt wurde. Endgültig zugesagt hat Bloomberg noch nicht, aber «jetzt oder nie» klingt entschlossen. Wenngleich das Terrain für den Milliardär eher unübersichtlich und mit einigen Hindernissen bestückt ist.

Bloombergs Plan für den Superdienstag

Eines davon heisst Joe Biden, wie Bloomberg ein Mann der politischen Mitte. Der Milliardär erwartet wohl, dass Barack Obamas Vize bei den ersten Vorwahlen sang- und klanglos untergehen und die Mitte freigeben wird für ihn, Michael Bloomberg. An Stelle Bidens würde sich Bloomberg sodann als letztes Bollwerk gegen Sozialisten und Linke wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren empfehlen.

Hinter Warren oder Sanders gegen Trump in die Wahlschlacht 2020 zu ziehen, treibt dem demokratischen Establishment mitsamt den Geldgebern der Partei an der Wall Street den Angstschweiss auf die Stirn. Bloomberg würde Abhilfe schaffen: Als Präsident bewahrte er die Reichen vor Warrens Steuererhöhungen, Banken und Hedgefonds hätten nicht allzuviel von ihm zu befüchten.

Die ersten vier innerdemokratischen Parteiversammmlungen und Vorwahlen in Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina möchte Bloomberg aussitzen. Danach aber würde er am sogenannten «Superdienstag» im März 2020, wenn Demokraten in vierzehn Bundesstaaten wählen, das Kandidatenfeld gehörig aufmischen.

Gewiss: Der Milliardär besetzt demokratische Positionen beim Klimaschutz und bei der Schusswaffenkontrolle, auch kann er seine Dienstjahre in New York als Erfolg vorzeigen. Und er könnte Millionen Dollar aus seinem persönlichen Geldspeicher in den Wahlkampf pumpen.