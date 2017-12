Der Klimawandel raubt den Bären den Schlaf

Es geschah im vergangenen Juni. James Frederick (33) fuhr auf seinem Mountainbike mit seinem Freund Alex Ippolito (34) auf einer beliebten Radstrecke nahe dem Cluniesee im Südwesten Alaskas. Das letzte, woran er sich erinnern kann, war ein Rascheln. Dann riss ihn etwas mit grosser Wucht vom Fahrrad.

«Es ging alles ganz schnell», sagt Frederick, der Dank des furchtlosen Handelns seines Freundes den Angriff eines Braunbären überlebte. Geistesgegenwärtig zog Ippolito die Dose mit Pfefferspray und hielt sie auf den mächtigen Vierbeiner, der sich davonmachte.

Viel ungewöhnlicher endeten im selben Monat zwei tödliche Schwarzbärattacken bei einem Dreimeilenlauf östlich von Anchorage, sowie auf einen Geologen in der Nähe der Pogo-Mine im Norden der Metropole. In beiden Fällen lauerten die Bären ihren Opfern regelrecht auf.

Winterschlaf wird kürzer

«Das ist extrem selten», sagt Ken Marsh von der Jagd- und Fischereibehörde. Genauer gesagt gibt es in den vergangenen 130 Jahren nur sechs dokumentierte Fälle tödlich endender Angriffe der sehr viel kleineren Schwarzbären. Kurz hintereinander zwei zu haben, gibt Wissenschaftlern, Rangern und Outdoorexperten gleichermassen Rätsel auf.

Der Naturführer Rick Brown (70), einer der erfahrensten im Kenai-Nationalpark von Alaska, erklärt sich die Verhaltensänderungen mit dem Klimawandel. Die rapide Erwärmung der Arktis, die fast zweimal so schnell aufheizt wie der Rest des Planeten, bringe den natürlichen Rhythmus der Allesfresser durcheinander und bedrohe deren Lebenswelt.

«Der gefährlichste Bär ist ein hungriger Bär im Frühjahr.»Naturführer Rick Brown

«Weil der Schnee früher schmilzt, kehren die Bären aus ihrem Winterschlaf zurück, bevor die Vegetation ihnen genügend Nahrung bietet,» sagt Brown. «Der gefährlichste Bär ist ein hungriger Bär im Frühjahr.» Das andere Problem ergebe sich aus den durch den Klimawandel ausgelösten Wanderungen der Populationen.

Im Kenai zum Beispiel habe es früher viel mehr Schwarzbären gegeben. Diese würden nun zunehmend von den grösseren Braunbären verdrängt. «Die vertragen sich nicht», weiss Rick von den Revierkämpfen, die den Lebensraum der Schwarzbären veränderten, und diese deshalb auch gegenüber Menschen aggressiver machten.

Auf seinen Touren zieht Rick nie ohne Bärenspray los, das stets griffbereit an seinem Holster baumelt. Rick stimmt mit den Rangern des Nationalparks überein, die es für keine gute Idee halten, auf Bären zu schiessen. Jemand, der mit dem ersten Schuss nicht richtig treffe, mache das Tier bloss rasend. «Das endet meistens tödlich», mahnt Brown.

«Machen Sie sich gross»

Die Führer bei Adventure 61 trainieren den Einsatz des Sprays an Yogi-Bären aus Pappmaché. «Sie müssen wissen, was Sie tun», mahnt Rick. Das sagt auch Rangerin Laura Vaydenova, die meint, Touristen könnten nicht oft und drastisch genug auf das richtige Verhalten hingewiesen werden. «Die Leute unterschätzen die Gefahr».

Im Kenai-Nationalpark schärfen Schilder den Parkbesuchern Umgangsregeln ein. Bei einer Begegnung mit einem Schwarzbären sollte man sich bemerkbar machen. «Sprechen Sie ihn an. Langsam, nicht hektisch. Machen Sie sich grösser, als Sie sind, und vermeiden Sie direkten Blickkontakt.» Die letzte Option sei der Einsatz von Pfefferspray.

Eindringlich der Rat bei einer Braunbärattacke. Mit bitterem Ernst raten die Experten, sich erst tot zu stellen. «Wenn er Sie aber fressen möchte, wird es Zeit, um Ihr Leben zu kämpfen.»

Noch einmal anders verhält es sich mit Eisbären, für die es im Südwesten Alaskas zu warm ist. Sie leben in den Regionen jenseits des arktischen Kreises. Dort sind sie auf das Packeis angewiesen, das ihnen die Plattform für die Robbenjagd liefert.

Wie ihre Verwandten sehen die Eisbären durch den Klimawandel ihre Lebensräume bedroht. Mit Rückwirkungen auf die Ureinwohner, für die sich ebenfalls viel geändert hat. Zum Beispiel Clifford Weiyouana (75), ein erfahrener Jäger auf Shishmaref, einer vorgelagerten Insel in der Tschuktschensee.

«Ich habe in meinem Leben sechs Eisbären erlegt», erinnert er sich stolz. Weil das Eis im Frühjahr früher taue und sich im Herbst später forme, seien die Tiere weiter in den Norden gezogen. «Sie kommen nur noch selten.»

Vom TV-Star zum Problembär

Dafür werden sie andernorts, wie im Örtchen Kaktovik im Norden Alaskas, zur Plage. Manchmal streifen im Herbst bis zu 80 Eisbären in der Umgebung des Walfängerdorfs, in der Hoffnung, die am Strand hinterlassenen Reste der Meeressäuger auffressen zu können. Statt draussen auf dem Eis zu sein, ziehen die Eisbären nun auf das Land und werden immer öfter auch zu einer Bedrohung für die Menschen.

Der Eisbär, der vor 10 Jahren in Al Gores Film «An Inconvenient Truth» im Eismeer nach der Scholle sucht, ist 10 Jahre später vielerorts in Alaska auf dem Festland zum Problembären geworden. Und wird von Patrouillen mit Scheinwerfern und Feuerwerk verjagt. Alles andere könnte tödlich enden. (Berner Zeitung)