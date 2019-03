Der Kampf um die Deutungshoheit tobt

Eine Grundregel des US-Justizwesens besagt zudem, dass keine belastenden Einzelheiten über Personen veröffentlicht werden dürfen, gegen die keine Anklage erhoben wurde. Diese Regel wurde auch schon gebrochen, zum Beispiel während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016, als der damalige FBI-Direktor James Comey vor die Medien trat, um zu erklären, dass man gegen Trumps Rivalin Hillary Clinton keine Anklage wegen ihres Umgangs mit E-Mails als Aussenministerin erhebe – und diese dann doch für diesen Umgang kritisierte.

17 Untersuchungen gegen Trump

Schiff verweist auch darauf, dass das Justizministerium bereits vergangenes Jahr einem Wunsch der Republikaner nachkam und dem Kongress mehr als 880’000 Seiten Dokumente aus der Untersuchung über die E-Mail-Affäre der früheren Aussenministerin Hillary Clinton zukommen liess. «Die Regierung hat jetzt also keine Ausrede, die Erkenntnisse über Trump zu verstecken.» Zugleich fordern auch schon viele Republikaner die Veröffentlichung der integralen Materialen – weil sie glauben, darin Beweise dafür zu finden, dass Muellers Untersuchung von Anfang an durch Geheimdienst- und Ermittlerkreise beeinflusst war, die es auf Trump abgesehen hätten.

Was immer der ganze Bericht Muellers zeigen wird, wann immer er öffentlich wird: Viele in den Medien sind bereits dazu übergegangen, auf die nächsten rechtlichen Probleme hinzuweisen, die Trump noch drohen. Die «New York Times» setzte ihren Lesern schon am Samstagmorgen eine prominente Geschichte über all die anderen Untersuchungen vor, die gegen den Präsidenten noch am Laufen sind. Nach einer Zählung des Magazins «Wired» sind es 17. So geht zum Beispiel die Bundesanwaltschaft von Manhattan der Frage nach, ob Trumps Kampagne illegale ausländische Spenden für die Inaugurationsfeier des Präsidenten entgegennahm. Auch die Ermittlungen rund um die Schweigegeldzahlungen Trumps an eine Pornodarstellerin im Wahlkampf sind nicht abgeschlossen.

Und was macht nun Mueller? Nachdem der Sonderermittler seinen Bericht abgeliefert hatte, fuhr er am Freitagabend in sein Stammlokal, ein amerikanisches Restaurant in einem Vorort von Washington. Die Jakobsmuscheln bestelle er dort am liebsten, schrieb die Website «Politico», die über solche Dinge in der Regel gut Bescheid weiss. Eine kurze Zeit bleibt der 74-Jährige jetzt noch auf seinem Posten als Sonderermittler, um die Untersuchung ordentlich abzuschliessen, dann räumt er sein Büro endgültig. Vielleicht sieht man ihn dann im Restaurant wieder öfter.