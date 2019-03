Aber reicht das, um die Amerikaner davon zu überzeugen, ihn zum US-Präsidenten zu wählen?

«Wir Amerikaner lassen uns nicht länger spalten», ruft er ins Publikum, als er am Samstag beim SXSW-Festival in Austin, Texas, die Bühne betritt. Er gibt den Versöhner für ein zerrissenes Amerika. Schultz wirkt dezent und reflektiert. Sein Auftreten ist sozusagen das komplette Gegenteil von Donald Trump, der bei seinen Reden gerne die Massen mit populistischen, politisch oft nicht korrekten Sprüchen anheizt.

Schultz dagegen sagt: «Wir leben in einer Zeit, in der sich die Amerikaner wünschen, dass das Land wichtiger ist als die Partei. Ich glaube, dass wir als Land wieder zusammenkommen und den Weg gemeinsam gehen können.» Für viele US-Bürger sind solche Worte wie Balsam. Denn nach zwei Jahren Trump-Regierung und täglich inszeniertem Dauerzoff sind viele der Auseinandersetzungen müde geworden. Sie sehnen sich nach einem Präsidenten, der vermitteln will.

Der Kaffee-Milliardär hat seine Kandidatur offiziell noch nicht verkündet. Er ist gerade unterwegs auf einer Tour durch die USA, um, wie die Amerikaner so schön sagen, «das Wasser zu testen» – er streckt also seine Fühler aus.

Schultz wuchs in einer Sozialwohnung in Brooklyn auf

Geht es nach dem Besucheransturm in Austin, kann er zumindest mit offenen Ohren rechnen. Schultz gilt dank seines sozialen Engagements seit vielen Jahren als Vorbild-CEO im sonst oft derben Raubtierkapitalismus der USA. Das hat ihm viele Sympathiepunkte eingebracht.

Doch seine potentielle Kandidatur sorgt auch für jede Menge Gegenwind. Vor allem die Demokraten schäumen seit Wochen. Denn der 65-Jährige ist zwar seit etlichen Jahrzehnten eingetragener Demokrat, doch 2020 würde er gern als unabhängiger Kandidat antreten.