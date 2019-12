Demokratischer Milliardär schnappt sich Trumps Wahlslogan

Der Antrag wurde damals von der in New York ansässigen Firma Donald J. Trump for President Inc. gestellt, die auch die Rechte an «Make America great again» verwaltet. Was die Trump-Kampagne offenbar nicht beachtete: die dazugehörige Domain zu reservieren, respektive zu kaufen.

Wie US-Medien am heutigen Montag berichten, hat das der demokratische Milliardär Tom Steyer bewerkstelligt – in Form eines speziellen Cyber-Monday-Deals, wie es weiter heisst. Steyer ist ein langjähriger Unterstützer der Demokraten und tritt bei dieser Vorwahl gleich selbst für die Partei an. Über 23 Millionen Dollar hat er für 59’000 Spots bereits ausgegeben und ist damit für 78 Prozent der ganzen TV-Werbung verantwortlich (wir berichteten).

In einer Pressemitteilung von Steyers Wahlkampfteam heisst es: «Trumps Kampagne ist stolz darauf, Websites von politischen Gegnern zu hamstern, aber sie hat vergessen, die URL für ihren Wiederwahlslogan ‹Keep America Great› zu sichern.»

Ein Besuch der Website mit dem Trump-Slogan zeigt nun die Überschrift: «Trump is a fraud and a failure» (sinngemäss: «Trump ist ein Betrüger und eine Niete.» Doch damit nicht genug: Für einen Dollar kann man auf der Seite einen Autoaufkleber mit dieser Überschrift erwerben; der Erlös kommt der Steyer-Kampagne zugute.

Wieviel Steyer für den Domainnamen hinblättern musste, ist nicht bekannt. Aufzeichnungen zufolge wurde keepamericagreat.com bereits am 25. Juni 2015 erstellt – neun Tage nachdem Trump seine Präsidentschaftskampagne 2016 mit dem Slogan «Make America Great Again» offiziell gestartet hatte. Am Sonntag wurde die Domain-Registrierung zuletzt aktualisiert.

Ob die Trump-Kampagne den Kauf der Domain lediglich vergessen hat oder nicht bereit war, den geforderten Preis zu zahlen, ist unklar. Ebenfalls denkbar wäre, dass der Domainhändler nicht an Trump verkaufen wollte.