Mit ihrer neu gewonnenen Mehrheit im Repräsentantenhaus – einer der beiden Kongresskammern – haben die Demokraten diverse Untersuchungen angeschoben.

Der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerry Nadler, hatte am Wochenende bereits angekündigt, dass sein Gremium Unterlagen von mehr als 60 Personen aus Trumps Umfeld anfordern werde. Es gehe um Vorwürfe der Korruption, des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Justiz, sagte Nadler dem Fernsehsender ABC.

Auf die Frage, ob er denke, dass der Präsident die Justiz behindert habe, antwortete Nadler im Interview klar mit Ja. «Das ist doch sehr klar», führte Nadler aus. «1100 Mal nannte er die Mueller-Untersuchung eine Hexenjagd, er versuchte Michael Flynn zu schützen, er kündete James Comey, um die Russland-Untersuchung zu stoppen, wie er selbst gegenüber NBC News gesagt hat, und er hat Zeugen in aller Öffentlichkeit eingeschüchtert.» Zudem sei es ein Machtmissbrauch gewesen, seinem Schwiegersohn Jared Kushner die Top-Secret-Freigabe zu erteilen.

Dokumente zum Junior

Der Ausschuss verlangt unter anderem von Donald Trump Junior, dass er Dokumente im Zusammenhang mit der Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch den Präsidenten im Mai 2017 bereitstellt.

Auch die Liste der Forderungen an das Weisse Haus ist umfangreich: Die Regierungszentrale soll nach dem Willen der Demokraten unter anderem Dokumente herausgeben, die sich um mögliche Begnadigungen durch den Präsidenten drehen könnten.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders erklärte am Montag, der Rechtsbeistand des Weissen Hauses werde den Brief durchgehen und zu einer "angemessenen Zeit" darauf antworten.

«Ich bin ein unschuldiger Mann»

Der Ausschuss fordere Dokumente unter anderem vom Justizministerium, von Trumps Sohn Donald Trump Jr. und vom Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg an, sagte Nadler. Am Montag werde eine vollständige Liste vorgelegt.

Das Justizministerium, das Präsidialamt und die Trump Organization antworteten zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme. Trump erklärte über Twitter: «Ich bin ein unschuldiger Mann, der von einigen sehr schlechten, widersprüchlichen und korrupten Menschen in einer Hexenjagd verfolgt wird, die illegal ist und nie hätte zugelassen werden sollen.»

Trumps Notstandserklärung

Auch seitens des Senats droht Trump Ungemach: Dort deutete derweil ein mögliches Mehrheitsvotum gegen Trumps ausgerufenen Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko an. Am Wochenende signalisierte – nach drei anderen – ein weiterer Senator von Trumps Republikanern Unterstützung für eine entsprechende Resolution, die das Repräsentantenhaus vor wenigen Tagen beschlossen hatte.

Damit könnte die Resolution im von den Republikanern dominierten Senat eine Mehrheit bekommen, vorausgesetzt die Demokraten stimmen geschlossen dafür. Es bliebe aber auch in diesem Fall eine weitere Hürde.

Denn selbst wenn auch der Senat die Resolution verabschiedet, könnte Trump sein Veto dagegen einlegen – was er bereits angekündigt hat. Und um dieses Veto zu überstimmen, wäre in beiden Kongresskammern eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die ist derzeit nicht in Sicht.