Der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus nimmt US-Präsident Donald Trump wegen möglicher Behinderung der Justiz und Machtmissbrauch ins Visier. Der Ausschuss fordere zunächst Dokumente von mehr als 60 Einzelpersonen und Organisationen an. Das sagte der Vorsitzende des Ausschusses Jerrold Nadler dem Sender ABC am Sonntag. «Wir werden Ermittlungen zu Machtmissbrauch, zu Korruption ... und zur Behinderung der Justiz einleiten», sagte der Demokrat aus dem Bundesstaat New York.