Demokraten auf Stimmenfang in Iowa

Neben dem starren Kriterium der Platzierung gibt es ein zweites, sehr vages, das für die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg in Iowa wichtig ist: die ­Erwartungen. Ob ein Kandidat besser oder schlechter abschneidet als angenommen, kann das Image eines Bewerbers und damit die Entscheidung der Wähler in anderen Bundesstaaten nachhaltig beeinflussen. Um Klobuchar als Beispiel zu nehmen: Wenn die Senatorin aus Minnesota tatsächlich ein zweistelliges Ergebnis bekäme, wie eine Erhebung es vorhersagt, wäre das ein gewaltiger Sieg – selbst wenn sie nur Dritte oder Vierte wird. Sanders hingegen, der die Umfragen anführt, muss eigentlich gewinnen.

Zeitraubende Diskussionen

Und es gibt noch eine Besonderheit, die die Wahl in Iowa so unberechenbar macht. Das ist der Umstand, dass in Iowa eigentlich gar keine Wahl stattfindet, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass Wähler in einem Wahllokal ein Kreuz auf einem Wahlzettel machen und diesen in eine Wahlurne werfen. So laufen die Vorwahlen in Bundesstaaten ab, die eine «Primary» ausrichten. In Iowa gibt es jedoch «Caucuses» – Bürgerversammlungen, bei denen die Bewohner eines Wahlkreises sich in Schulen oder Feuerwachen treffen und über die Auswahl des richtigen Kandidaten diskutieren. Es gibt zwei Abstimmungsrunden, bei denen die Unterstützer der Bewerber sich in Gruppen aufteilen.

Nach der ersten Runde dürfen nur noch die Kandidaten gewählt werden, welche die Unterstützung von mindestens 15 Prozent der Anwesenden haben. Ein wesentlicher Teil des Verfahrens ist, dass Wähler zwischen den Kandidatengruppen wechseln können und dazu von den Mitgliedern der anderen Gruppen sogar ermutigt werden.

Insofern ist ein Caucus eine sehr kollektive, kommunikative, vor allem aber zeitraubende Veranstaltung. Es haben diejenigen Kandidaten einen Vorteil, die ihre Anhänger am Montagabend tatsächlich mobilisieren können. Der Sieg bei einem Caucus hängt nicht nur vom politischen Programm eines Kandidaten ab, sondern auch davon, ob sein Wahlkampf gut organisiert ist und die Anhänger genügend ­Begeisterung mitbringen.

Hauptsache nicht Trump

Was die Begeisterung angeht, so ist diese bei den Fans von Bernie Sanders vermutlich am grössten. Als er am Freitagabend in Cedar Rapids in einer Konzerthalle auftrat, kamen um die 3000 Leute – so etwas gab es bei den Demokraten in Iowa noch nie. Sanders hielt eine eher trockene, recht klassenkämpferische Rede, die trotzdem von grossem Jubel ­begleitet wurde.