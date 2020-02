Debakel für Demokraten: Wahl-App kollabiert

Bidens Team kritisierte in einem Schreiben an die Partei in Iowa «erhebliche Mängel» in dem Auszählungsprozess. Man erwarte die Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor offizielle Ergebnisse veröffentlicht würden, hiess es in dem Brief.

Warren-Berater Joe Rospars warnte auf Twitter: «Jedes Wahlkampfteam, das sagt, dass es gewonnen hat oder das unvollständige Zahlen herausgibt, trägt zum Chaos und zur Fehlinformation bei.» Rospars kritisierte, der Vorwahl-Prozess in Iowa sei «zusammengebrochen». Sowohl Menschen als auch die Technik hätten versagt.

Spott aus dem Trump-Lager

Das Lager von US-Präsident Donald Trump stürzte sich mit Wonne auf die Panne der Demokraten. Wahlkampfmanager Brad Parscale sprach von einem totalen Kollaps. Sie könnten nicht einmal eine Vorwahl ausführen, wollten aber die Regierung übernehmen, schrieb er auf Twitter.

Democrat party meltdown. They can’t even run a caucus and they want to run the government. ????No thank you. — Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 4, 2020

Präsidentensohn Eric Trump goss ebenfalls per Twitter Öl ins Feuer: «Lass es Dir gesagt sein, sie manipulieren das Ding... was für ein Durcheinander. Genau deshalb wollen die Menschen nicht, dass die Demokraten unser Land regieren.»

Häme auch im Internet

Nicht nur das Umfeld von Donald Trump spottet über das Versagen der Demokraten in Iowa, auch in den sozialen Medien muss die Partei einiges an Häme einstecken. So werden die Iowa Caucuses mit dem legendär gescheiterten Fyre-Festival verglichen, welches von Ja Rule und Billy McFarland organisiert wurde.

Newly released image of the DNC officials who organized the Iowa caucus this year #IACaucus#IowaCaucusespic.twitter.com/RXcAcJM1Xv — W. E. B. Dem Bois (@WEB_DemBois) February 4, 2020

In den USA gingen die Menschen schliesslich schlafen, ohne Resultate zu kennen. In Europa haben viele erwartet, beim Aufwachen die ersten Ergebnisse zu sehen. Stattdessen stiessen sie auf das Vorwahldesaster.

Ich so: "Na dann schauen wir uns mal die #IowaCaucuses Ergebnisse an" pic.twitter.com/nfZCxZyq64 — Gregor (@Der_Gregor) February 4, 2020

Angriffe auf Donald Trump

Mehrere demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten traten am späten Montagabend trotz fehlender Resultate vor ihren Anhängern in Iowas Hauptstadt Des Moines auf. Sie konzentrierten sich dabei auf Angriffe gegen Trump.

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden warnte, vier weitere Jahre Trumps würden den Charakter der USA grundlegend ändern. Senator Bernie Sanders betonte: «Heute markiert den Anfang des Endes von Donald Trump, dem gefährlichsten Präsidenten in der modernen amerikanischen Geschichte.» Senatorin Elizabeth Warren sagte: «Als Partei sind wir heute einen Schritt näher daran, den korruptesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte zu besiegen.»

Mitfavoritin Elizbeth Warren an einer Caucus-Veranstaltung in Des Moines, Iowa. Foto: Reuters/Brian Snyder

Keine Konkurrenz für Trump

Die Vorwahlen in Iowa sind die ersten in den USA im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Parteien. Präsident Trump gewann erwartungsgemäss mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der Republikaner. Er hat keine ernstzunehmenden Herausforderer.

Bei den Demokraten gibt es dagegen ein grosses Bewerberfeld. Insgesamt waren es fast 30 Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur, 17 sind bereits ausgestiegen, 11 sind noch übrig. Auf nationaler Ebene liegt in Umfragen seit langem – in wechselnden Konstellationen – ein Führungstrio vorne: der moderate Ex-Vizepräsident Biden (77) sowie die beiden linken Senatoren Sanders (78) und Warren (70). Die Präsidentschaftswahl steht am 3. November an.

Joe Biden ist seit über einem Jahr der klare Favorit in nationalen Umfragen, könnte in Iowa aber eine Niederlage erleiden. Foto: Reuters/Carlos Barria

In Umfragen in Iowa hatte Biden über lange Strecken auch auf Platz eins gelegen. Zuletzt zog aber Sanders an ihm vorbei und sicherte sich dort die Favoritenrolle. Zwischenzeitlich hatte auch der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister aus Indiana, Pete Buttigieg, die Umfragen in Iowa angeführt. Es war also ein spannendes Rennen. Die Demokraten in Iowa sprachen am Montagabend von einer hohen Wahlbeteiligung.

Kleiner Staat mit Signalwirkung

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern – bei den Demokraten sind es 41 von total 3979. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also gross.