Das wichtigste Ziel: Trump muss verlieren

Doch auch die Demokraten haben ihre Milliardäre. Auf demokratischer Seite stehen Superreiche wie der Hedgefonds-Manager Tom Steyer oder Medienmogul Michael Bloomberg, die einen Teil ihres Reichtums in die Politik investieren. Von den elf Einzelpersonen, die in den vergangenen acht Jahren zusammen eine Milliarde Dollar an sogenannte Super PACs gegeben haben, sind sechs dem demokratischen Lager zuzuordnen. Unter den Top fünf der Geldgeber stehen vier Sympathisanten der Demokraten, darunter Steyer und Bloomberg. Sie haben zusammen knapp 330 Millionen Dollar für Super PACs aufgebracht.

Eine Variante der PACs, die Parteien und Kandidaten unterstützen, sind die Super PACs. Sie sind die bevorzugten Empfänger der Grossspender. Seit Super PACs 2010 erstmals auf der Wahlkampf-Bühne aufgepoppt sind, haben auch Demokraten sie mit Freude für ihre Zwecke eingesetzt. Das liegt vor allem an den laxen Regeln für Super PACs. Spenden direkt an Kandidaten und deren Kampagnen sowie PACs etwa sind streng reglementiert. Jede Spende über 200 Dollar muss überprüfbar sein. Maximal darf eine Person nur 2800 Dollar pro Wahl an einen Kandidaten geben.

«Eines ist klar, Super PACs sind ein Spiel für reiche Leute.»Meredith McGehee, Kritikerin von der Organisation Issue One

Super PACs kenne solche Vorgaben nicht. Jeder, auch Unternehmen oder Gewerkschaften, darf seit 2010 mit gerichtlichem Segen ohne Limit Geld in einen Super PAC stecken. Einzige Bedingung: Dieser darf nicht in direktem Kontakt mit einem speziellen Kandidaten oder einer Partei stehen. Und die Spender müssen erkennbar sein.

Super PACs sind heute Wahlkampfmaschinen, die aus sich selbst heraus operieren. Sie produzieren Wahlspots, schalten Anzeigen, lassen Plakate drucken. Sie geben Umfragen in Auftrag und untersuchen Wählerverhalten. Sie machen all das, was eine politische Kampagne auch tun würde. Nur eben unabhängig, auf dem Papier zumindest.

Auch wenn es keine offiziellen Absprachen geben darf, gibt es doch legale Mittel und Wege der inoffiziellen Zusammenarbeit. Die Super PACs etwa veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse zum Teil auf ihren Webseiten. Wovon dann auch die unterstützten Kandidaten profitieren. Erstaunlich viel Personal rekrutieren Super PACs aus dem Umfeld derer, die sie unterstützen. Das macht kurze Dienstwege möglich.