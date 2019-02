Nordkorea droht eine Hungersnot, es braucht Wirtschaftswachstum, um stabil zu bleiben. Wie sehr steht Kim im Inneren unter Druck?

Sein Vater hat, gezwungen durch eine massive Wirtschaftskrise Mitte der 1990er, eine Entwicklung begonnen, die schwer aufzuhalten ist: Er hat den Menschen die Gelegenheit gegeben, über individuelle wirtschaftliche Aktivitäten zu Wohlstand zu kommen. Dadurch hat sich eine Dynamik entwickelt in den vergangenen 20 Jahren, die schwer zu stoppen ist. Kim Jong-un hat diese Dynamik geerbt und ihr auch noch einigen Schwung verliehen. Jetzt gibt es eine wirkliche Mittelschicht in Nordkorea, die wirtschaftlich gut dasteht und ihren Wohlstand weiter ausbauen will. Andere wollen in die Mittelschicht aufsteigen. Kim hat bei seinem Machtantritt ausdrücklich versprochen, die Lebensumstände seiner Bevölkerung zu verbessern. Aber er stösst jetzt an Grenzen, die ihm die Sanktionen auferlegen. Für seinen innenpolitischen Status ist wichtig, dass die Sanktionen verschwinden.

Kann eine Reform der totalitären Diktatur Verhandlungsgegenstand sein, etwa als Bedingung für die Lockerung von Sanktionen?

Nein. Es wäre das Ende jeder Verhandlung, wenn Trump die Demokratisierung Nordkoreas verlangen würde. Niemand, der an einem Fortgang der Gespräche interessiert ist, würde das zu einer ausdrücklichen Forderung machen.

Die Fähigkeit zur Atombombe war immer die Überlebensgarantie Nordkoreas. Machen Verhandlungen darüber überhaupt Sinn?

Wir müssen uns von der Idee lösen, dass Nordkorea ausschliesslich an seinem eigenen Überleben interessiert ist. Das Regime will überleben, natürlich, aber es will auch prosperieren, Einfluss ausbauen und Macht ausüben. Offenbar ist die Atombombe im Augenblick und auf absehbare Zeit der einzige Grund, warum Donald Trump sich überhaupt die Zeit nimmt, mit Kim Jong-un zu sprechen. Und solange Kim nicht daran glaubt, seine Ziele mit anderen Mitteln erreichen zu können, wird er an ihr festhalten.

Der vollständige Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen ist ein prinzipielles Ziel, auf das sich alle einigen können, so wie auf den Abbau aller Atomwaffen weltweit. Da werden alle freundlich nicken, aber alle Beteiligten wissen, dass die Realität ein wenig komplizierter ist. Die nächsten Schritte müssen in Richtung Sicherheit und Nichtverbreitung gehen. Es darf kein Unfall passieren, das entsprechende Material darf nicht in die Hände von Terroristen geraten, und das Arsenal sollte möglichst nicht weiter wachsen. Zwischenschritte auf dem Weg zum Abbau: Dazu wäre Nordkorea, glaube ich, bereit. Ich kenne aber niemanden, der einen vollständigen Abbau innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre für wahrscheinlich hält.

Trägt Trumps Strategie dazu bei, die Bedrohung zu verringern, die von Nordkorea ausgeht?

Selbstverständlich. Trump hat durchaus recht, wenn er argumentiert, dass alle seine Vorgänger wenig erreicht haben. Seit 2006 gab es einen Atom- oder Raketentest nach dem anderen. All die Strategien, die die USA versucht haben, waren nachweislich nicht effektiv. Trump hat es immerhin geschafft, sich mit Kim hinzusetzen und einen Dialog in die Wege zu leiten. Man muss eingestehen, dass es noch kaum greifbare Resultate gibt. Aber wenn man die Gespräche als Prozess in Richtung solcher Ergebnisse betrachtet, sind sie durchaus erfolgversprechend.