«Das Präsidentenflugzeug verschwindet!»

Dass sein amerikanischer Amtskollege darauf eingehen würde, war natürlich ausgeschlossen, aber den wichtigsten Teil seines Versprechens hat López Obrador gehalten: Am Montag hat die Boeing Dreamliner 787-8, die nach dem mexikanischen Unabhängigkeitshelden José María Morelos y Pavón benannt ist, vom Flughafen in Mexiko-Stadt abgehoben. Sie flog ins südkalifornische San Bernardino, wo sie gewartet wird und eine UNO-Agentur einen Käufer für das Flugzeug finden will.