Das Atlantische Bündnis ringt um seine Finanzierung

Stoltenbergs Rede war vor allem ein Lob der Vergangenheit. Er erinnerte daran, dass die USA und Europa gemeinsam gegen die russische Bedrohung gestanden hätten sowie nach 9/11 zusammen in Afghanistan in den Kampf gegen Terroristen gezogen seien. «Die Nato war gut für Europa», stelle er fest. «Und die Nato war gut für Vereinigten Staaten.»

Das Problem freilich ist die Gegenwart. Der amtierende US-Präsident Donald Trump ist nicht uneingeschränkt der Ansicht, dass die Nato gut für Amerika ist. Er sieht die Europäer als eine Art sicherheitspolitische Schmarotzer, die sich von den USA ihre Verteidigung bezahlen lassen. Als erster US-Präsident seit 1945 hat er öffentlich Zweifel am Sinn der Allianz geäussert. Auch das Argument, das Stoltenberg in seiner Rede vorbrachte, die Stärke eines Landes lasse sich an der Zahl seiner Freunde messen, würde der Unilateralist Trump wohl so nicht unterschreiben.

Trump verzichtet auf Drohungen

Das war der Grund, warum Stoltenberg die Europäer von Washington aus mahnte, ihre Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Nur durch steigende Militärhaushalte in Europa, so Stoltenbergs Kalkulation, lasse sich Trump dazu bewegen, die Allianz weiterhin aufrecht zu erhalten. Die Lastenverteilung im Bündnis müsse «fair» sein, so Stoltenberg.

Bereits am Vortag hatte der Norweger Stoltenberg dieses so heikle Thema mit Trump in Washington persönlich diskutiert. Dabei kritisierte der US-Präsident erneut die Bundesregierung, die das Weisse Haus in der Debatte um höhere Verteidigungsausgaben ganz besonders ins Visier genommen hat: «Ich habe grosse Sympathie für Deutschland und Angela Merkel. Aber Deutschland zahlt nicht, was es zahlen sollte. Das ist sehr unfair», klagte Trump.

Anders als beim Nato-Gipfel im Juli 2018 verzichtete er jedoch auf Drohungen, die USA könnten die Nato verlassen. Klare Bekenntnisse zur Nato und der amerikanischen Bündnispflicht kamen aber nur von Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister Patrick Shanahan und Sicherheitsberater John Bolton.