Demnach sei vertraglich festgehalten gewesen, dass Trumps Unternehmen im Zusammenhang mit spezifischen Geschäften für Cohen die Anwalts- und Verfahrenskosten übernehme. Diese Geschäfte umfassten gemäss der Anklage Anhörungen vor dem US-Kongress und die Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller.

Die «Trump Organization» habe ohne gute Begründung aufgehört, Cohens Gerichtskosten zu übernehmen, als dieser begonnen hatte, mit Muellers Untersuchung zu kooperieren. Das habe Cohen mehrere Millionen gekostet, die er nun auf diesem Weg zurückfordert.

Wow.Michael Cohen sued the Trump Organization to pay his legal fees and costs incurred for his criminal prosecutions and congressional testimony. pic.twitter.com/LAQeMVF0wi

