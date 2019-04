Clinton-Schreck Ken Starr besorgt um Fairness im Mueller-Bericht

Barr will sich am Donnerstagmorgen (Ortszeit, 15.30 Uhr Schweizer Zeit) zunächst auf einer Pressekonferenz dazu äussern. Wie eine Sprecherin des Ministeriums sagte, soll das Dokument nicht vorher veröffentlicht werden. Der Bericht soll rund 90 Minuten nach der Pressekonferenz veröffentlicht werden. Die «New York Times» berichtete zudem, das Justizministerium habe in den letzten Tagen zahlreiche Gespräche mit Rechtsvertretern des Weissen Hauses über die Schlussfolgerungen im Bericht geführt.

Die Demokraten und einige Analysten kritisierten dieses Vorgehen scharf. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, bezeichnete es als «unangebracht», dass Barr vor der Veröffentlichung des Berichts eine Pressekonferenz abhalten wolle – und die Abgeordneten erst nach dem Auftritt des Ministers den Bericht bekommen. Der Justizminister führe damit «eine Medienkampagne für Präsident Trump» durch, so Nadler. Zusammen mit vier weiteren Demokraten im Repräsentantenhaus forderte er Barr in einer Mitteilung auf, die «unnötige» Pressekonferenz abzusagen. Zudem gebe es «keinen legitimen Grund», wieso das Weisse Haus vorab informiert wurde. «Diese Schritte des Justizministers bestärken uns in unserer Sorge, dass er zum Schutz von Präsident Trump handelt.»

Der ehemaligen Sonderermittler zu Bill Clintons Sex-Affäre, Kenneth Starr, zeigte sich indes besorgt, ob Muellers Bericht fair geschrieben sei. Dies nicht wegen Mueller selbst, sondern wegen möglicher Voreingenommenheit seiner Mitarbeiter. «Es kamen (während der Untersuchung) viele Fragen über die Neigung dieser Mitarbeiter auf», so Starr zu «Fox News». «Und sie hatten die Möglichkeit, ohne jegliches Kreuzverhör, ohne jede Art von Kontrolle, ohne jede Art von Ausgleich zu schreiben, was sie schreiben wollten.»

«Die Männer des Jahres»: Das Time-Magazin während Clintons Impeachment-Verfahren. (28. Dezember 1998) Bild: Time Magazine via AP/Keystone

Umstrittener Brief

Mueller hatte eingehend untersucht, ob Trumps Wahlkampflager geheime Absprachen mit russischen Staatsvertretern zur mutmasslichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016 traf – und ob der Präsident die Justiz behinderte. Barr liess dem Kongress am 24. März einen eigenen vierseitigen Brief über die Schlussfolgerungen in Muellers Abschlussbericht zukommen. Demnach konnte Mueller geheime Absprachen zwischen Trumps Team und Russland nicht beweisen. Allerdings ist der Tenor dieser Zusammenfassung durchaus umstritten.

Zur Frage, ob Trump mit der Entlassung des damaligen FBI-Chefs James Comey die Justiz behindert habe, traf Mueller gemäss Barrs Brief keine Festlegung, sondern legte Indizien dafür und dagegen vor. Barr kam auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass dem Präsidenten auch in diesem Punkt keine strafrechtlichen Vorwürfe zu machen seien. Trump sah sich durch die Zusammenfassung seines Ministers in allen Punkten entlastet.