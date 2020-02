Chaos-Wahl in Iowa: Buttigieg liegt vorne, Biden abgeschlagen

Mittlerweile haben mehrere Medien bestätigt, dass die abgestürzte App von der Firma Shadow hergestellt wurde. Diese erhielt letzten November und Dezember rund 60'000 Dollar von der demokratischen Partei, um die App zu entwickeln. Die Partei versuchte allerdings, den Namen der Firma geheim zu halten. Wer Shadow führt, wird auf der Webseite nicht ausgewiesen.

We sincerely regret the delay in the reporting of the results of last night’s Iowa caucuses and the uncertainty it has caused to the candidates, their campaigns, and Democratic caucus-goers. — Shadow, Inc. (@ShadowIncHQ) February 4, 2020

Bedenken seit Donnerstag

Offenbar gab es schon vor den Vorwahlen Bedenken, dass die App nicht funktionieren könnte. So haben Delegierte schon letzten Donnerstag Probleme gemeldet, welche nicht gelöst werden konnten. Zur App habe es keine Schulungen gegeben, zudem hätten viele lokale Vorwahlveranstalter diese gar nicht herunterladen oder aktivieren können, schreibt die «Washington Post».

In zwei Wochen sollte auch in Nevada eine App von Shadow eingesetzt werden, wenn dort die nächsten demokratischen Caucus-Versammlungen stattfinden. Keine Probleme gab es bei den Vorwahlen 2016, wo die Resultate über eine Microsoft-App übermittelt wurde, wie die New York Times schreibt.

Grosse Signalwirkung

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also gross. Wer in Iowa nicht unter den ersten drei seiner Partei landet, dessen weitere Aussichten gelten als trübe.

Kurz nach Iowa steht am 11. Februar die nächste Vorwahl in New Hampshire an. Auch dort liegt Sanders in Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftskandidaten vorne - mit deutlichem Abstand zu Biden. Am 3. März folgt dann die nächste grosse Wegmarke: der «Super Tuesday» mit Abstimmungen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten. Die Vorwahlen ziehen sich insgesamt bis Juni hin.

Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten - die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte. Zu diesen Parteitagen werden aus jedem Bundesstaat Delegierte geschickt. Bei den Vorwahlen wird bestimmt, wie viele dieser Delegierten die jeweiligen Kandidaten auf sich vereinen können. Die Präsidentschaftswahl steht schliesslich am 3. November an.