Der 77-jährige Medienunternehmer hat inzwischen Routine in solchen Absagen. Doch seine Ankündigung, die er auf seiner eigenen Nachrichtenseite Bloomberg.com veröffentlichte, enthielt dieses Mal eine Warnung an die Demokraten: «Wir können uns nicht erlauben, dass die Vorwahlen die Partei in ein Extrem treiben, das unsere Chancen in den Wahlen mindert und zu ‹vier weiteren Jahren› führt.» Vier weitere Jahre für Donald Trump.

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister spielt damit auf den Weg nach links an, den mehrere aussichtsreiche Präsidentschaftsanwärter, allen voran Bernie Sanders und Elizabeth Warren, einschlagen haben. Bloomberg wurde einst 2002 als Republikaner ins Rathaus gewählt, war am Ende seiner Amtszeit 2013 bereits länger parteilos und ist seit Oktober 2018 eingetragener Demokrat. Aus seiner Abneigung gegen Donald Trump machte er keinen Hehl und gerierte sich vor den letzten Zwischenwahlen 2018 mit Wahlkampfspenden von mehr als 100 Millionen US-Dollar zum Königsmacher der Partei.

Doch derzeit zirkulierende Forderungen wie eine stärkere Bankenregulierung bis hin zur Zerschlagung von Geldinstituten, eine allgemeine Gesundheitsversicherung oder eine Reichensteuer lehnt Bloomberg ebenso ab wie unternehmenskritische Rhetorik. Genau dies hätte ihn aber in den Vorwahlen zum Aussenseiter gemacht. Er sei sich sicher, dass er Trump schlagen würde, schrieb der Unternehmer in seinem Beitrag. Dass er die Vorwahlen der Demokraten gewinnen könne, dagegen nicht.

55 Milliarden US-Dollar Vermögen

Wie stark zudem die Abneigung gegen Milliardärskandidaten in der Partei ist, zeigt das Beispiel des ehemaligen Starbucks-Chefs Howard Schultz. Der signalisierte, als parteiloser Kandidat 2020 antreten zu wollen und kassierte dafür heftige Kritik. Einerseits, weil er damit dem demokratischen Lager entscheidende Stimmen gegen Trump wegnehmen könnte. Andererseits, weil Milliardäre sich mit ihrem Privatvermögen quasi in die Politik «einkaufen» können.

Bloomberg, dessen Vermögen Schätzungen zufolge 55 Milliarden US-Dollar beträgt, war für die Präsidentschaftskandidatur bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren. Ein Berater hatte im Januar das finanzielle Limit einer möglichen Kampagne mit «Was auch immer nötig sein wird» beschrieben. Nun dürften er und sein Geld einmal mehr die Rolle des Königsmachers einnehmen.