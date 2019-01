Die forcierte Erschliessung amerikanischer Öl- und Gasvorkommen könnte die Erdatmosphäre zwischen 2019 und 2050 mit zusätzlichen 120 Milliarden Tonnen Kohlendioxid belasten. Dies würde der Lebensdauer-Betreibung von rund 1000 Kohlekraftwerken entsprechen, warnte am Mittwoch die Klimaschutz-Organisation Oil Change International. In einem von 17 amerikanischen Umwelt- und Klimaschutzverbänden unterstützten Report kommen Forscher und Analysten der Organisation zum Schluss, dass die USA beim gegenwärtigen Tempo bis 2030 für 60 Prozent aller zusätzlichen weltweiten Förderungen fossiler Brennstoffe verantwortlich sein werden. Diese Expansion werde die Einhaltung von UNO-Vorgaben zum Klimaschutz unmöglich machen, folgert die in Washington ansässige Organisation. Nahezu 90 Prozent der zusätzlichen US-Fördermengen von Öl und Gas bis zum Jahr 2050 resultieren aus Fracking, mindestens 60 Prozent der neuen Emissionen werden in zwei Fördergebieten frei: im Permian Basin in den Staaten Texas und New Mexico sowie im Appalachian Basin in den Bundesstaaten Ohio, Pennsylvania und West Virginia.