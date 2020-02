Buttigieg gewinnt erste Vorwahl der US-Demokraten

Buttigieg kam auf 26,2 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter folgt Senator Bernie Sanders mit 26,1 Prozent. Platz drei erreicht die Senatorin Eizabeth Warren mit 18 Prozent. Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden, der auf nationaler Ebene als Favorit gilt, ist Vierter mit 15,8 Prozent.

Entscheid im Sommer

Die nun veröffentlichten Zahlen sind nicht gleichzusetzen mit der Anzahl der Parteimitglieder, die sich bei der Vorwahl am Montag für die jeweiligen Kandidaten aussprachen. Die grossen US-Medien führen die Zahlen an, um einen Sieger der Vorwahl zu bestimmen, da sie entscheidend für die Anzahl der nationalen Delegierten sind, die pro Kandidat zu dem Nominierungsparteitag im Sommer entsendet werden. Dort wird der endgültige Präsidentschaftskandidat gekürt. Die Zahlen der nationalen Delegierten veröffentlichten die Demokraten in Iowa zunächst nicht.

Eine technische Panne bei der Übermittlung der Ergebnisse per App hatte zu Chaos und Verzögerungen geführt, weshalb es auch Tage nach der Wahl kein eindeutiges Ergebnis gab. Der Bundesparteichef der Demokraten hatte eine Überprüfung der Unterlagen von jeder einzelnen Parteiversammlung in Iowa gefordert. Bei den Republikanern gewann in Iowa US-Präsident Donald Trump.

