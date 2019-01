Eine Grenzmauer gehört zu Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Die Demokraten halten diese jedoch für eine unmoralische und unwirksame Lösung im Streit um illegale Einwanderung in die USA. Auf Twitter machte der Präsident am Samstag weiter Stimmung für seine umstrittene Mauer.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two - many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Januar 2019