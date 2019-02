Gegen das Schweizer Generalkonsulat in New York ging am Mittwochmorgen eine Bombendrohung ein. Ein Mitarbeiter des Konsulates bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass in einem anonymen Anruf eine Bombendrohung ausgesprochen wurde. Über den Inhalt des Anrufes und den möglichen Grund für die Drohung gab das Konsulat keine Auskunft.