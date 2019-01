An Neujahr dürfte es schöne Bilder aus Brasilia geben. Jair Bolsonaro, der neue Präsident, wird laut Protokoll in einer Luxuskarosse durch das Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt gefahren werden. Gemeinsam mit seiner Frau Michelle soll er in die Menge winken und dann schliesslich offiziell die Amtsgeschäfte übernehmen, so ist es geplant. 500'000 Unterstützer Bolsonaros sollen dafür nach Brasilia kommen, um dem neuen Präsidenten zuzujubeln.