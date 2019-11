Bloss raus aus Afghanistan

Kyle Bibby war 15 Jahre alt, als islamistische Terroristen am 11. September 2001 mehrere Flugzeuge entführten und in die Türme des World Trade Center flogen. Er erinnert sich an die Angst, die ihn damals packte und nie mehr losliess. Die Angst, dass es solche Anschläge immer wieder geben würde. Die Angst, dass es beim nächsten Mal auch seine Familie und Freunde treffen könnte. Als Bibby 17 war, meldete er sich zum Militär. «Das war mein Weg, diese Angst unter Kontrolle zu bekommen», sagt er.