Biden fordert Trump heraus – so stehen seine Chancen

Diesmal startet Biden hingegen als Favorit: Die meisten Umfragen zeigen ihn derzeit vor seinen demokratischen Konkurrenten, was sich manche auch dadurch erklären, dass er nach bald vier Jahrzehnten in der Politik viel bekannter ist als die meisten anderen Demokraten. Bidens erster Auftritt im Wahlkampf ist für nächste Woche in Pennsylvania geplant, einem jener Bundesstaaten des Mittleren Westens, die die Demokraten in der vergangenen Präsidentschaftswahl an Donald Trump verloren. Danach dürfte er einige Zeit in den Vorwahlstaaten Iowa, New Hampshire und South Carolina verbringen, wo viele seiner Konkurrenten schon seit Wochen unterwegs sind.

Die parteiinternen Vorwahlen der Demokraten beginnen im Februar 2020 und dauern bis im Juni. Spätestens am nationalen Parteitag im Juli 2020 wird dann feststehen, wen die Demokraten in der Hauptwahl im November gegen Trump ins Rennen schicken.