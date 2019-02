Der heimliche Renner unter den Top-News aus den USA von dieser Woche hat am Freitagnachmittag eine bedrohliche Wendung genommen. Nach Recherchen von Bloomberg untersuchen jetzt Staatsanwälte in New York, ob sich der Verlag der Boulevard-Illustrierten «National Enquirer» strafbar machte, als er Amazon-Chef Jeff Bezos die Veröffentlichung von dessen Intim-Fotos androhte. Diese Konfrontation wird der Verlag American Media Inc. (AMI), dessen Boss David Pecker mit Donald Trump befreundet ist, womöglich nicht überleben.