Dem widerspricht ein aktueller Bericht von Aviatik-Journalist Dominic Gates in der «Seattle Times». Gates hat gute Kontakte zum Flugzeugwerk von Boeing, welches sich in Seattle befindet. Und er hat seit dem Absturz eines Boeing 737 MAX der Lion Air im letzten Oktober mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden der Luftfahrtbehörde FAA und des Flugzeugbauers Boeing gesprochen, die deshalb teilweise anonym bleiben. Gates erhebt in seinem Bericht in der «Seattle Times» schwere Vorwürfebezüglich der Zulassung des 737 MAX und wie Boing offenbar Verkaufsargumente höher gewichtet haben soll als die Sicherheit.

Boeing zertifizierte sich selbst

So hatte die Luftfahrtbehörde einen Teil der Zertifizierung an Boeing ausgelagert. Die FAA wollte die kritischsten Bereiche zwar selbst kontrollieren, gab aber im Laufe des Prozesses weitere Teile an den Hersteller ab, auch aus Personalnot und Zeitgründen. Ehemalige Sicherheitsexperten der FAA berichten der «Seattle Times», dass der Druck gross gewesen sei, weil Konkurrent Airbus mit seinem A320neo um Monate voraus war. Das war mit ein Grund, weshalb schliesslich auch die Zertifizierung des Trimmsystems MCAS an Boeing ausgelagert wurde.

Dieses MCAS war schnell nach dem Unglück am 10. März in Verdacht geraten, auch für den Absturz der Boeing 737 MAX der Ethiopian Airlines mit 157 Toten verantwortlich zu sein. Schon der ähnlich verlaufene Absturz einer Maschine des gleichen Typs der Fluggesellschaft Lion Air im Oktober in Indonesien könnte durch einen Fehler in diesem System ausgelöst worden sein; darauf deuten bisherige Untersuchungsergebnisse und Analysen der Flugschreiber-Daten hin.

Viermal stärker korrigiert

Die Untersuchung des US-Verkehrsministeriums habe bereits nach dem Absturz der Lion-Air-Maschine begonnen, schreibt das «Wall Street Journal». Zwei Standorte der FAA seien bereits aufgefordert worden, entsprechende Dateien zu sichern. Das Ministerium wolle wissen, ob die Behörde die richtigen Verfahren zur Prüfung der MCAS-Software angewandt habe.

MCAS soll verhindern, dass der Schub der Triebwerke im Steigflug derart stark wird, dass sich die Maschine nicht mehr gerade ausrichten lässt. Beide Unglücksmaschinen waren nach dem Start mit äusserst unregelmässiger Flugkurve und -geschwindigkeit aufgestiegen, sanken anschliessend unkontrolliert ab und schlugen steil auf dem Boden auf.

Die Recherche von «Seattle Times»-Journalist Gates lässt erhebliche Zweifel an der Zertifizierung dieses MCAS zu. Als Boeing nach dem Lion-Air-Absturz erstmals Details zum Trimmsystem bekannt gab, war die FAA erstaunt, dass das Höhenruder vom Computer viel stärker bewegt werden konnte, als ihnen bekannt war. Der Behörde lag der Wert von 0,6 vor, bei Boeing sprach man plötzlich von 2,5 – viermal mehr, als die FAA abgenommen hatte.

Der Computer konnte also viel stärker korrigierend eingreifen, als dies in den ersten Tests beobachtet wurde. Und nach einer Übersteuerung durch die Piloten aktivierte sich das System immer wieder mit einer maximalen Korrektur.

Werte nur von einem Sensor

Die Aktivierung des MCAS im Flug wurde von Boeing als «schwerer Fehler» beschrieben, in einer Extremsituation als «gefährlicher Fehler», was noch eine Stufe unter der Kategorie «katastrophaler Fehler» liegt – was gleichbedeutend mit einem Absturz ist. Ab der Stufe «gefährlicher Fehler» müsste sich das System eigentlich stets auf zwei Sensoren stützen.

Die Boeing 737 MAX hat zwar zwei Sensoren für das MCAS, die Daten werden aber nur von einem bezogen, wie sich nach dem Lion-Air-Absturz zeigte. Und die Werte der beiden Sensoren lagen beim Unglück um 20 Grad auseinander. Der Computer verstellte die Höhenruder offenbar aufgrund von falschen Werten des Sensors und drückte die Nase des Flugzeugs nach unten. Die Piloten realisierten das zu spät.

Verkaufsargument: Kein Training erforderlich

Viele 737-Piloten protestierten nach dem Lion-Air-Absturz, weil sie kaum Informationen zu MCAS hatten. Das war vom Hersteller allerdings so eingeplant, weil MCAS ohnehin nur in Extremsituationen aktiviert werden sollte. Darum entschied sich Boeing dazu, dass bestehende 737-Piloten kein zusätzliches Training im Flugsimulator für die neue 737 MAX benötigen, und, dass sie nicht einmal darüber Bescheid zu wissen brauchten. Das MCAS wurde deshalb in den Flughandbüchern nicht erwähnt, erst nach dem Absturz im letzten Oktober wurden die Piloten aktiv informiert.