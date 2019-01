US-Präsident Donald Trump erwägt, seinen Besuch am diesjährigen WEF in Davos abzusagen, sollte der Shutdown bis zum 22. Januar nicht beendet worden sein. Dies haben nicht namentlich genannte Regierungsbeamte dem «Wall Street Journal» mitgeteilt.

Ein Sprecher des Weissen Hauses habe sich geweigert, einen Kommentar abzugeben. Bei einer Absage Trumps werde Finanzminister Steven Mnuchin trotzdem an der Veranstaltung teilnehmen, die gesamte US-Delegation soll jedoch kleiner ausfallen, so die Zeitung. Auch letztes Jahr kam es kurz vor Trumps WEF-Besuch zu einem Shutdown. Dieser dauerte jedoch nur drei Tage. 72 Stunden später flog der US-Präsident in die Schweiz.