Mehrere Paketbomben halten die USA in Atem

Das CNN-Büro in New York wurde am Mittwoch wegen verdächtigen Pakets evakuiert, wie der Sender berichtet. Die Massnahme erfolgte kurz nachdem bekannt wurde, dass die Sicherheitsbehörde Secret Service Paketbomben gefunden hatte, welche an den früheren US-Präsidenten Barack Obama sowie Ex-Aussenministerin Hillary Clinton geschickt wurden.

Die beiden Pakete seien an diesem Dienstag und Mittwoch vom Beamten des Secret Service «abgefangen» worden, bevor sie ihre Adressaten erreicht hätten, teilte die Behörde mit.

Die beiden Pakete fielen nach diesen Angaben bei der routinemässigen Kontrolle von Sendungen an Adressaten auf, für deren Schutz der Secret Service zuständig ist. Ihr Inhalt sei dabei als «potenzielle Sprengsätze» identifiziert worden. Inzwischen sei eine umfassende Untersuchung geleitet worden, um den Absender der Pakete zu ermitteln, hiess es weiter.

Ähnliches Paket bei Soros

Am Montag war bereits ein Sprengsatz im Briefkasten des Milliardärs George Soros im Bundesstaat New York gefunden worden. Soros hatte im Präsidentschaftswahlkampf 2016 die gegen Donald Trump unterlegene Hillary Clinton unterstützt.

Ermittler haben gegenüber der Washington Post bestätigt, dass sie die gleichen Materialien in den drei Paketen gefunden haben, weshalb sie davon ausgehen, dass dieselbe Person die Sprengsätze gebaut hat.

Weisses Haus verurteilt «Terrorakte»

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, veröffentlichte am Mittwoch ein Statement, in dem die «terroristischen Vorfälle» verurteilt werden. Man werde alles unternehmen, um die Urheber zu finden und alle zu beschützen, die von diesen «Feiglingen» bedroht würden.

Der Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump jr., verurteilte die Vorfälle auf Twitter. Er war anfangs Jahr ebenfalls betroffen, als jemand weisses Pulver an seine Adresse schickte und seine Frau deswegen den Notfall aufsuchen musste.

(oli/anf/sda)