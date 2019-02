Der 77-jährige Bernie Sanders will es offenbar nochmals wissen: Gemäss politico.com hat der parteilose Senator ein Video gemacht, in dem er seine Kandidatür für die US-Präsidentschaftswahlen 2020 verkündet. Gleichzeitig hat sein Team mit Kandidaten gesprochen, die für Spitzenpositionen in Frage kommen. Sanders-Sprecherin Sarah Ford mochte sich allerdings nicht zu besagtem Video äussern.