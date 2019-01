Die Nachricht wurde überschattet von der TV-Ansprache des Präsidenten zum Mauerbau, war aber höchst brisant: Laut Russland-Sonderermittler Robert Mueller hat Donald Trumps Wahlkampfvorsitzender Paul Manafort im Frühjahr 2016, also mitten im republikanischen Vorwahlkampf, Umfragedaten an seinen russischen Kontaktmann Konstantin Kilimnik übergeben. Das meiste davon war öffentlich, einiges jedoch nicht – und könnte dem Kreml ermöglicht haben, eine zielgenaue Kampagne zugunsten Trumps in sozialen Medien zu führen.