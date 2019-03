Barr entschied in zwei Tagen, was Mueller in zwei Jahren nicht konnte

US-Rechtsexperten und die oppositionellen Demokraten fokussierten am Sonntag und am Montag allerdings relativ schnell auf einen Entscheid Barrs zum zweiten Teil des Mueller-Berichts. Der Sonderermittler untersuchte nämlich auch, ob Trump die FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre behinderte – etwa durch die Entlassung des damaligen FBI-Chefs James Comey im Mai 2017. Mueller kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis: «Auf der einen Seite kommt dieser Bericht nicht zu dem Schluss, dass der Präsident eine Straftat begangen hat, auf der anderen Seite wird er auch nicht entlastet», zitiert der Justizminister aus dem Bericht.

Barr zog dann den Schluss, dass es nun dem US-Justizminister – also ihm selbst – zufalle, darüber zu entscheiden, ob Trumps Verhalten eine Straftat darstelle. Nach Lektüre des Mueller-Berichts und Diskussionen mit Rechtsexperten im Justizministerium seien er und sein Vize Rod Rosenstein zum Schluss gekommen, «dass die Beweise nicht ausreichen, um zu belegen, dass der Präsident Justizbehinderung begangen hat». Ihr Hauptargument: Mueller fand keine Beweise, dass Trump in die russische Wahlbeeinflussung involviert war. Also könne dem Präsidenten nicht unterstellt werden, dass er mit «korrupter Absicht» Einfluss auf eine laufende Untersuchung habe nehmen wollen.

Jedes Glied dieser Argumentationskette kommt nun unter Beschuss.

Wieso liess er die Frage offen, ob Trump sich der Justizbehinderung schuldigt gemacht hat? Noch-Sonderermittler Robert Mueller nach einem Besuch in einer Kirche in Washington. (24. März 2019) Bild: AP via Keystone

Wieso hat Mueller keinen Entscheid zur Justizbehinderung gefällt? Wie viele andere Experten erwägt Rechtsprofessor David Kris die Möglichkeit, Mueller habe sich vielleicht von der internen Richtlinie des Justizministeriums leiten lassen, dass die Behörde nicht gegen einen amtierenden Präsidenten Anklage erhebt, und daraus geschlossen, dass es unnötig sei, die Frage zu entscheiden, weil daraus so oder so keine Anklage folgt. «Gemäss diesem Ansatz versuchte Mueller die Fakten aufzudecken, sodass der Kongress und das amerikanische Volk die Entscheidung treffen können», so Kris auf Twitter.

Einige Rechtsexperten werfen Mueller gar vor, er habe seine Arbeit nicht getan. Das schreibt zum Beispiel Kenneth Star, der damalige «Unabhängige Ermittler» hinter dem Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton, für Fox News. «Dekodiert» heisse das, so Starr: «Der Sonderberater hat die gesamte Angelegenheit bewusst dem demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus übergeben, das bereits seine Messer geschärft hat.»

«Die Männer des Jahres»: Das Time-Magazin während Clintons Impeachment Verfahren. (28. Dezember 1998) Bild: Time Magazine via AP/Keystone

Dass Justizminister Barr dann die Entscheidung für Mueller gefällt hat, kommentiert Starr nicht weiter. Bei anderen Rechtsexperten sorgt insbesondere die Geschwindigkeit dieses Entscheids für Stirnrunzeln. «Dass Barr nach einer 22-monatigen Untersuchung innerhalb von 48 Stunden zu einem Urteil gekommen ist, ist äusserst beunruhigend», schreibt Rechtsprofessor Neal Katyal bei der «New York Times». Barr wisse ja nicht mehr als Mueller darüber, ob Trumps Absichten «korrupt» waren: «Woher soll Barr das wissen? Hat er überhaupt versucht, Trump über seine Absichten zu befragen? Welcher Ankläger würde eine Entscheidung über die Absicht von jemandem treffen, ohne überhaupt zu versuchen, mit ihm zu sprechen?»