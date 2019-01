Ihren ersten Arbeitstag im Kunstmuseum hatte Hirut Tsigie vor 25 Jahren. In der Cafeteria der National Gallery of Arts in Washington arbeitet die gebürtige Äthiopierin noch heute. Sie mag ihren Job. Doch seit dem Neujahrstag muss Tsigie zu Hause bleiben. Wegen des Shutdowns bleiben die öffentlichen Museen geschlossen, und die Leute, die dort arbeiten, erhalten keinen Lohn. Was das für Tsigie heisst, erklärt sie am Telefon: «Ich muss entscheiden, welche Rechnungen ich bezahlen kann und welche nicht. Die Miete? Die Kreditkarte?»