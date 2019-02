Auch die katholische Kirche in Venezuela ist extrem skeptisch, was die Möglichkeiten eines Dialogs mit Maduro betrifft. Man könne mit ihm nicht verhandeln, weil er die Realität komplett negiere, heisst es aus den Reihen der Bischofskonferenz. Kardinal Baltazar Porras (74), der als engster Vertrauter des Papstes in Venezuela gilt, erinnert im Gespräch auch daran, dass Franziskus 2016 schon einmal zu helfen versucht habe. Am Ende musste der vatikanische Vermittler feststellen, dass er sich hatte vorführen lassen.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin schrieb 2016 einen Brief an Maduro, in dem er vier Bedingungen für die weitere Dialogbereitschaft des Vatikans formulierte: Die Regierung in Caracas müsse die schon damals dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land lassen und zweitens im Einvernehmen mit der Opposition einen Fahrplan für freie Wahlen vorlegen. Drittens müsse die vom Volk gewählte und von Maduro entmachtete Nationalversammlung ihre Kompetenzen zurückerhalten. Und viertens seien alle politischen Gefangenen freizulassen.

Keine dieser Forderungen ist erfüllt worden, laut Baltazar Porras hat Maduro auf den Brief nicht einmal geantwortet. «Wie kann man mit dieser Regierung also noch einen Dialog führen?», fragt der Kardinal.

«Wir sind keine Bettler»

In seiner Predigt ruft Porras die Gläubigen leicht verklausuliert, aber unmissverständlich dazu auf, sich den Strassenprotesten gegen Maduro anzuschliessen. «Dieses Regime ist illegitim.» Porras begründet das nicht mit dem Verfassungsrecht, er begründet es mit der Moral. Mit der Art, wie Maduro seine Macht ausübe – allein durch Repression. Er trage damit die Hauptschuld an einem «humanitären Notstand».

Aus Sicht Maduros gibt es keine Krise in Venezuela, keinen Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung und keine hungernde Bevölkerung. «Wir sind keine Bettler», hat er gerade wieder mitgeteilt.

Guaidó spricht dagegen von bis zu 300'000 Menschen, die vom Hungertod bedroht seien. Ob die Zahl stimmt, ist schwer zu überprüfen. Fest steht, dass viele Venezolaner nicht mehr genug zu essen haben. Kaum Zweifel gibt es auch daran, dass sich Spitäler in Sterbeanstalten verwandelt haben. Laut einer Studie der Zentraluniversität von Venezuela sind in den 40 grössten Spitälern des Landes binnen eines Monats 49 Menschen allein deshalb gestorben, weil der Strom ausfiel.