Auch der Sohn sollte für Trump lügen

Noch ist der Abschlussbericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller an diesem Osterwochenende nicht verdaut, doch schon spaltet er die Nation neuerlich. Donald Trump und seine Basis in der Republikanischen Partei werten den Bericht als Absolution, weil eine Verschwörung mit Moskau nicht bewiesen wurde und der Rest des Reports – in Trumps zupackenden Worten am Karfreitag – vornehmlich «Bullshit» und «verrückt» sei.