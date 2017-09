Anthony Weiner muss für 21 Monate ins Gefängnis

Der frühere US-Abgeordnete Anthony Weiner ist wegen des Austauschs sexueller Inhalte mit einem 15-jährigen Mädchen zu 21 Monaten Haft verurteilt worden. Dem Demokrat aus New York hatten am Montag bis zu 27 Monate Gefängnis wegen des Vorwurfs gedroht, er habe obszönes Material an eine Minderjährige weitergeleitet. Staatsanwälte sagten, Weiner habe das Gesetz gebrochen, indem er illegalen Kontakt zu der 15-Jährigen über Skype und Snapchat gehabt habe.

Weiners «Sexting»-Angewohnheit hat seine Karriere im Kongress, seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in New York und seine Ehe mit Huma Abedin, der ehemaligen Beraterin von Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, zerstört. Der Sexting-Fall könnte Clinton die Präsidentschaft gekostet haben.

Weiners Handlungen wurden in den letzten Tagen des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 ein Thema, als der damalige FBI-Direktor James Comey eine Wiedereröffnung der Untersuchung zu Clintons privatem Computerserver mit E-Mails rechtfertigte, die auf einem von Weiner genutzten Laptop entdeckt worden waren. (fur/DAPD)