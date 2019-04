Die Demokratische Partei steht vor einem Dilemma: Anklagen oder nicht anklagen? Seit der Veröffentlichung von Robert Muellers teils geschwärztem Abschlussbericht zur Russland-Affäre am vergangenen Donnerstag tobt in der Partei ein Streit, wie Donald Trump am besten beizukommen sei. Durch ein Impeachment-Verfahren oder durch weitere Ermittlungen im mehrheitlich demokratischen Repräsentantenhaus?