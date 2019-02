Michael Dell gehört zu den reichsten Männern der Welt: In einem CNN-Interview stellt er sich gegen die Reichensteuer. Video: CNN

Das hängt auch damit zusammen, dass der politische Einfluss der Vermögenden in den vergangenen Jahren deutlich sichtbar geworden ist. Seitdem der Oberste Gerichtshof im Jahr 2010 entschied, dass unbegrenzt hohe Parteispenden von Unternehmen als freie Meinungsäusserung gelten, gelten Wahlkämpfe nur noch als «Schlacht der Milliardäre». Bei den Republikanern sind es die Koch-Brüder, die Mercer-Familie oder der Immobilien-Mogul Sheldon Adelson, die Politiker mit ihren Spenden beeinflussen und ihre Ideen durchsetzen. Bei den Demokraten heissen die Akteure Tom Steyer, George Soros und Michael Bloomberg.

Weil auf der anderen Seite junge US-Amerikaner auf fünf- bis sechsstelligen Studienschulden sitzen, Bürger oft jahrelang ihre überteuerte Krankenbehandlung abstottern und zig Millionen Amerikaner unterhalb des Existenzminimums schuften, schafft das Zynismus. Auch der Milliardär Donald Trump kritisierte 2016 die angeblich verdorbenen Eliten. Und beschenkte sie später mit Steuersenkungen.

Nun, da über die Verteilungsfrage offen diskutiert wird, mischen sich ausgerechnet zwei weitere Superreiche in den Präsidentschaftswahlkampf ein. Howard Schultz, Milliardär und Gründer der Kaffeehauskette Starbucks, liebäugelt derzeit mit einer Kandidatur als parteiunabhängiger Kandidat. Der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, will vielleicht für die Demokraten antreten. Beide lehnen naturgemäss die Reichensteuer-Ideen vehement ab. Für Bloomberg ist ein derartiges Vorhaben «nicht verfassungsgemäss» und besser für das sozialistische Venezuela geeignet als für die USA.

«Der kulturelle Calvinismus ist immer noch sehr mächtig»

Schultz betont zum Beispiel, dass er es aus einfachen Verhältnissen mit Ideen und Fleiss nach oben geschafft habe. Dass seine Familie früher in einer Sozialwohnung lebte, erwähnt der 65-Jährige häufiger – unter anderem in seiner Biographie Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time«.