17-Jährige legt sich auf Tiktok mit China an

Aziz beschreibt, wie die Volksrepublik die muslimische Minderheit unterdrückt und Hunderttausende in «Konzentrationslagern» festhält. «Das ist ein zweiter Holocaust, über den niemand spricht», sagt Aziz in die Kamera.

Die Anschuldigungen der 17-Jährigen fallen zusammen mit der internationalen Berichterstattung der sogenannten China Cables. In diesen geheimen Dokumenten wird die systematische Überwachung und Unterdrückung der Uiguren im Nordwesten Chinas beschrieben.

Das Video geht viral. Über 1,5 Millionen Tiktok-Nutzer rufen den Clip auf. Nach dem ersten Video publiziert Aziz noch zwei weitere Aufnahmen, in denen sie auf Fragen ihrer Follower eingeht.

Kurze Zeit später twittert die 17-Jährige jedoch, dass Tiktok ihr Konto gesperrt habe. «China hat Angst, dass die Welt die Wahrheit erfährt», schreibt Aziz. Als Reaktion auf die Sperrung ihres Accounts lädt Aziz ihre Videos auf Twitter hoch und ruft ihre Follower auf, die Beiträge dort weiterzuverbreiten. Mit Erfolg: Ihr Video wurde bisher über 12'000 Mal geteilt und millionenfach aufgerufen.

Hey guys my tik tok video has been going viral lately about what China is doing to Muslims in their concentration camps. Tik tok suspended my account for trying to spread awareness. Please keep sharing on here!! #tiktok#muslim

— feroza.x (@x_feroza) November 25, 2019