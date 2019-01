Sie sind gleich in doppelter Beruhigungsmission unterwegs: Während US-Aussenminister Mike Pompeo am Dienstag eine mehrtägige Nahost-Tour beginnt, ist der nationale Sicherheitsberater des Landes, John Bolton, am Montag in die Türkei geflogen.

Es sind heikle Reisen der beiden Vertreter von US-Präsident Donald Trump. Denn dessen Entscheidung, die US-Truppen aus dem Syrien zurückzuziehen, hat in der Region viele Reaktionen ?ausgelöst: Freude, Ängste und Sorgen. Vor allem aber auch: Unsicherheit. Bislang ist unklar, wann genau die US-Soldaten Syrien verlassen werden. Während Trump weiterhin daran festhält, der Abzug solle «schnell» erfolgen, scheinen andere Beteiligte in Washington auf die Bremse zu treten.