Die Vertreter Saudiarabiens wandten sich demnach gegen einen Bericht, der hervorhebt, wie wichtig es sei, den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

«Saudiarabien, die USA und der Iran bilden hier eine unheilige Allianz der Wissenschaftsleugner», sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. «Dieser Report des Weltklimarats ist so unmissverständlich in seiner Botschaft – jeder Widerspruch dagegen klingt wie verantwortungslose Ignoranz.»

Der Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig bestätigte: «Saudiarabien ist der Hauptakteur dieser Attacke gegen die Wissenschaft, in einigen Aspekten sind ihnen aber auch die USA zur Seite gesprungen.» Michael Schäfer vom WWF kritisierte das wiederholte Infragestellen wissenschaftlicher Erkenntnisse: «Es ist unverantwortlich, vor den Fakten weiter die Augen zu verschliessen.»

Spekulieren auf laxe Regeln

Kaum weitergekommen sind die Unterhändler bei den sogenannten Marktmechanismen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Dabei geht es darum, dass Länder Klimaschutzmassnahmen in anderen Ländern finanzieren können und dafür im eigenen Land weniger tun müssen.

Der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion im deutschen Bundestag, Lukas Köhler, forderte, bei der Weltklimakonferenz in Chile müssten «klare Regeln beschlossen werden, die insbesondere die doppelte Abrechnung von CO2-Einsparungen verhindern». Befürchtet wird, dass die jeweilige Einsparung zweimal gezählt wird: in dem Land, in dem sie erfolgt, und dort, wo sie finanziert wird.