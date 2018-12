US-Aussenminister nimmt saudischen Kronprinzen in Schutz

Die US-Geheimdienste verfügen über keine Beweise, die den saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman für den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich machen. Das geht aus Äusserungen von US-Aussenminister Mike Pompeo hervor. «Ich habe alle Geheimdienstinformationen gelesen, die im Besitz der Regierung der Vereinigten Staaten sind», sagte Pompeo dem US-Sender CNN am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires am Samstag. «Es gibt keinen direkten Beweis, der ihn mit dem Mord an Jamal Khashoggi verbindet.»