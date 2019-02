In Europa und auch in Deutschland tobt gerade die Debatte, ob Technologie von Huawei beim Aufbau der Mobilfunknetze der 5. Generation zu Einsatz kommen sollte oder nicht, und die Sicherheitsbedenken wachsen.

An Selbstbewusstsein allerdings mangelte es Pence offenkundig nicht. In seiner von etlichen europäischen Spitzenpolitikern als harsch und steif empfundenen Rede definierte er die Führungsrolle der USA vor allem, indem er Gefolgschaft von den Verbündeten in Europa und der Nato einforderte.

Pence sagte: Iran plane «einen neuen Holocaust»

Die USA würden nicht hinnehmen, dass «Nato-Alliierte Waffen von unseren Gegnern kaufen», sagte er – die Türkei will S-400-Luftabwehsysteme von Russland beschaffen, zugleich aber mit modernen Kampfjets aus den USA beliefert werden. Auch wiederholte er die Lieblingsforderung von Präsident Trump, alle Nato-Staaten müssten ihre Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2024 auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung steigern – ohne jedoch wie Trump die Allianz infrage zu stellen.

Konfrontativer wird er noch bei den der Gaspipeline Nord Stream 2 und dem Atomabkommen mit Iran. Er dankte «allen europäischen Partnern, die sich ganz klar gegen Nord Stream 2 positioniert haben», sagte Pence und forderte: «Wir möchten auch, dass andere Länder sich so positionieren.» Die Röhre ermöglicht es Russland, Erdgas direkt nach Deutschland zu liefern und so Transitländer wie die Ukraine zu umgehen. Diese, so die Befürchtung, seien dann anfälliger für Erpressungsversuche Russlands, etwa indem Moskau ihnen das Gas abstellt.

Auch sei es an der Zeit, dass sich die Europäer aus dem Atomabkommen mit dem «mörderischen revolutionären» Regime Irans zurückzögen. Einen Tag nach seinem Besuch im Nazi-Konzentrationslager Auschwitz wiederholte er seinen schon am Donnerstag in Warschau erhobenen Vorwurf, Iran plane «einen neuen Holocaust» und versuche sich die Mittel dafür zu verschaffen – eine Anspielung auf das Atom- und Raketenprogramm der Islamischen Republik.