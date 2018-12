Die mögliche Verstrickung eines in Marokko lebenden Schweizers in die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beschäftigt das Aussendepartement (EDA) in Bern. Die Schweiz nehme den Fall «sehr ernst», heisst es in einer Reaktion auf die Festnahme des Mannes am Samstag in Marrakesch. Die marokkanischen Ermittlungsbehörden sehen eine Verbindung zum Mord an zwei Touristinnen aus Skandinavien.