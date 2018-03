US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung von Kim Jong-un akzeptiert. Es ist das erste Gipfeltreffen der beiden Staaten. Südkoreas Staatschef Moon Jae-in spricht von einem «historischen Meilenstein».

Doch nicht alle sind begeistert. «Ich bin schockiert, dass Trump zugestimmt hat», sagt Jenny Town vom US-Korea Institut an der John-Hopkins-Universität im «Guardian». Der Präsident müsse sich auf viel Kritik gefasst machen.

«Es ist ein unglaublicher Coup für Kim», findet Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies. «Es ist wie das Ende eines Films. Nordkorea entwickelt Nuklearwaffen und Raketen, und zwingt den US-Präsidenten, nach Pyongyang zu kommen.» Kim lade Trump nicht ein, um ihm Nordkoreas Waffen zu übergeben, schrieb er auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. «Kim lädt Trump ein, um zu zeigen, dass seine Investition in Atom- und Raketenkapazitäten die USA gezwungen haben, ihn als ebenbürtig zu behandeln.»

Auch Twitter-Nutzer äusserten sich kritisch:

Für Komiker bietet das bevorstehende Treffen eine Steilvorlage. Für Stephen Colbert von der «Late Show» kann das Treffen nur eines bedeuten: «Dennis Rodman wird den Friedensnobelpreis erhalten.»

We learned about an official invitation from Kim Jong Un to meet Trump. Wow. This can only mean one thing: Dennis Rodman is getting the Nobel Peace Prize. #LSSC pic.twitter.com/UMtLb7HNJ8