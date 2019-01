In der honduranischen Stadt San Pedro Sula haben sich rund 500 Menschen Menschen versammelt, um am Dienstag in Richtung USA aufzubrechen. In den sozialen Netzwerken gab es Aufrufe, sich zu einer Gruppe zusammenzuschliessen. Als Treffpunkt wurde der Busbahnhof von San Pedro Sula genannt, der zweitgrössten Stadt des Landes. Die Karawane verliess die Stadt früher als vorgesehen, wohl auch wegen des strömenden Regens.