Nächster Tiefschlag für Merkels Koalition

Die CDU von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Hessen schwere Verluste erlitten. Ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner wurde zum zweiten grossen Verlierer des Abends.

Merkels Parteifreund Volker Bouffier kann dank des starken Abschneidens seines grünen Koalitionspartners wahrscheinlich im Amt bleiben. Trotz zweistelliger Verluste bleibt seine CDU nach ersten Hochrechnungen vom Sonntagabend mit Abstand stärkste Partei in dem wirtschaftsstarken Bundesland.

Nach Hochrechnungen der Fernsehsender ARD und ZDF fiel Bouffiers CDU auf 27,2 bis 27,9 Prozent (2013: 38,3). Die SPD mit Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel stürzte auf 19,6 bis 19,9 Prozent (30,7). Die Grünen mit Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir legten auf 19,4 bis 19,7 Prozent zu (11,1).

AfD erstmals im hessischen Landtag

Erstmals im hessischen Landtag vertreten ist die rechtspopulistische AfD, die 12,1 bis 12,8 Prozent verbuchte (4,1). Sie sitzt nun in allen 16 deutschen Landesparlamenten. Die Liberalen (FDP) kamen auf 7,2 bis 7,8 Prozent (5,0). Die Linke holte 6,4 Prozent (5,2) und liegt damit ebenfalls deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament.

Nach ersten Berechnungen der Sender hätten CDU (33 bis 37 Mandate) und Grüne (23 bis 26) eine knappe Mehrheit im Parlament. Die SPD holte 23 bis 26 Sitze, die AfD 14 bis 18, die Linke 8 bis 9 und die FDP 9 bis 10 Sitze. Damit hätte womöglich auch eine schwarz-rote Koalition eine rechnerische Mehrheit.

Die Sitzverteilung und die endgültige Grösse des Parlaments können sich wegen des komplizierten Wahlsystems im Verlauf der Auszählung noch ändern. Das neue Parlament muss sich erst im Januar konstituieren.

«Die ist ein schwerer und ein bitterer Abend für die SPD», sagte Schäfer-Gümbel in einer ersten Reaktion. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach von einem für die CDU «schmerzhaften» Ergebnis. Es sei aber gelungen, eine rot-rot-grüne Mehrheit zu verhindern. Bouffier sagte, das Ergebnis sei trotz der Verluste für die CDU «ein klarer Auftrag, auch die nächste Regierung anzuführen». Für die Verluste seiner Partei machte er die Streitereien in der grossen Koalition in Berlin mitverantwortlich. Das habe «alles überlagert». Die Grünen hätten profitiert von der Missstimmung in Berlin.

Härtetest für «GroKo»

Die Wahl in dem wirtschaftsstarken Bundesland gilt als Härtetest für den Fortbestand der grossen Koalition von CDU/CSU und SPD in Berlin. Wie schon bei der Landtagswahl in Bayern vor zwei Wochen erlitten die Berliner Regierungsparteien starke Verluste, während Grüne und AfD stark zulegten.

Die CDU, ihre bayerische Schwesterpartei CSU und die SPD regieren in Berlin seit 2013 in einer schwarz-roten Koalition. Trotz starker Verluste bei der Bundestagswahl 2017 kam es nach einer quälend langen Regierungsbildung zu einer Neuauflage der «GroKo». In Umfragen hätte diese derzeit deutschlandweit keine Mehrheit mehr. Schon die Flüchtlingskrise 2015 hatte die Christ- und Sozialdemokraten viel Zustimmung gekostet und die AfD gestärkt. Seit Beginn der vierten Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel im März gab es mehrere Regierungskrisen. Schon nach der Bayernwahl am 14. Oktober wurden in der SPD die Stimmen derjenigen lauter, die die grosse Koalition beenden wollen.

Die Talfahrten von CDU und SPD in Hessen könnten auch die Bundesvorsitzenden, Merkel und Andrea Nahles, sowie die grosse Koalition in Berlin weiter unter Druck setzen. Bouffier gilt als Vertrauter Merkels. Möglich ist, dass angesichts der Verluste in Hessen nun auch die Rufe nach ihrer Ablösung als CDU-Chefin wieder lauter werden. Merkel muss sich bei einem CDU-Parteitag im Dezember zur Wiederwahl stellen.

Kein Zeitdruck für Regierungsbündnis

Die Parteien haben in Hessen keinen Zeitdruck, um ein Regierungsbündnis zu schmieden. Die Wahlperiode des bisherigen Landtags endet erst am 17. Januar 2019, einen Tag später tritt laut Landesverfassung der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Üblicherweise wählen die Abgeordneten dann den Ministerpräsidenten. Können sie das wegen fehlender Mehrheiten nicht, bleibt die bisherige Landesregierung nur noch geschäftsführend im Amt.

Die CDU stellt im einst «roten» Hessen seit 1999 den Ministerpräsidenten. Bouffier ist seit 2010 in diesem Amt. Nach der Wahl 2013 schloss er ein Bündnis mit den Grünen. (red/sda)