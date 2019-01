Die populistische Regierung Italiens hat sich am Montag hinter den Protest der Gelbwesten in Frankreich gegen Staatschef Emmanuel Macron gestellt. «Gelbwesten - bleibt standhaft!», schrieb der stellvertretende italienische Regierungschef Luigi di Maio im Blog seiner Fünf-Sterne-Bewegung. Die Gelbwesten zeichne der gleiche Geist aus, der auch die Cinque Stelle seit ihrer Gründung habe erstarken lassen. Der Schrei, der von Frankreichs Plätzen zu hören sei, bedeute in Wirklichkeit nur eins: «Lasst uns mitmachen!»