Der frühere Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán hat nach Aussage eines Zeugens dem mexikanischen Ex-Präsidenten Enrique Peña Nieto horrendes Schmiergeld bezahlt. «El Chapo» habe Peña Nieto 100 Millionen Dollar gegeben.

Dies sagte Zeuge Alex Cifuentes gemäss US-Medien am Dienstag (Ortszeit) vor einem Gericht in New York. Demnach habe der Präsident des lateinamerikanischen Staats das Geld im Oktober 2012 erhalten, also kurz vor seinem Amtsantritt. Der Kolumbianer Cifuentes habe die Schmiergeldzahlung bereits im Jahr 2017 den US-Behörden mitgeteilt, hiess es in den Berichten.